GrandVision Italia riapre in totale sicurezza tutti i punti vendita grazie all’attestazione “Safe Guard”

GrandVision Italia riapre le porte di tutti i suoi negozi in ottemperanza ai requisiti normativi connessi alla gestione dell’emergenza Covid-19. Una riapertura in totale sicurezza nel pieno rispetto dei clienti e dipendenti, per una piacevole e altrettanto sicura esperienza in store. Tutti i punti vendita GrandVision dispongono ora del marchio “Safe Guard”, l’attestazione di conformità di Bureau Veritas Nexta volta alla verifica del rispetto dei requisiti normativi nazionali e regionali e della piena conformità dei protocolli anti-contagio Covid-19 adottati dall’azienda. Tale validazione attesta, quindi, l’adozione di GrandVision di tutte le misure igienico sanitarie necessarie a proteggere la salute di tutti coloro che visitano e lavorano nei negozi.