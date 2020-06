Ferrarelle espande la distribuzione all'estero in partnership con Danone

L'acqua Ferrarelle verrà distribuita "in molti dei più importanti mercati esteri" dal gruppo Danone. Dopo l'avvio a gennaio 2020 della distribuzione negli Stati Uniti attraverso Danone waters of America, Ferrarelle estende l'accordo per la sua distribuzione oltre confine. È quanto si legge in una nota congiunta tra l'azienda italiana e il gruppo francese. Ferrarelle affiancherà Evian, marchio Danone distribuito in Italia dall'azienda campana, come offerta per alberghi premium, caffè e ristoranti nel formato vetro. L'accordo di distribuzione a lungo termine si concentrerà sulla crescita del marchio in tutto il mondo, principalmente attraverso i canali on-premise.