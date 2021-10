Carglass presenta i risultati 2021 della Spirit of Belron Challenge

Sono risultati importanti quelli dell’ultima edizione dell’evento sportivo benefico promosso da Belron (società che è presente in Italia con i brand Carglass e Origlass) a favore di Afrika Tikkun, onlus che lavora per migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi del Sudafrica: 2.314.724 fondi raccolti a favore di Afrika Tikkun, 167mila chilometri percorsi, oltre 4 giri del mondo, 8mila partecipanti globali iscritti e 399 iscrizioni nazionali. L’edizione 2021 “Spirits of Belron Round the World Challenge” ha superato il traguardo raggiunto l’anno scorso, raccogliendo oltre 2 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro del 2020; dipendenti, clienti e fornitori sono stati coinvolti nell’iniziativa, scegliendo di camminare, correre, pedalare o nuotare per aiutare i giovani del Sudafrica.

Nei 20 anni di partnership con l’Associazione sudafricana Afrika Tikkun, Belron ha contribuito alla sua crescita, assicurando attraverso la Spirit of Belron Challenge il sostegno a migliaia di giovani in Sudafrica. Grazie a questa collaborazione, infatti, più di 30mila bambini tra i 2 e i 6 anni hanno ricevuto l’educazione della prima infanzia, 74mila giovani tra i 7 e i 18 anni hanno avuto supporto educativo, oltre 13mila giovani sono stati assistiti per essere pronti al lavoro e 4.500 aiutati a trovare un posto di lavoro. Inoltre, 78mila giovani e le loro famiglie hanno ottenuto assistenza dai servizi sociali, 500mila persone hanno usufruito di assistenza sanitaria di base e sono stati serviti 21,2 milioni di pasti.

I numeri del successo di questa grande iniziativa benefica sono stati resi noti in occasione della prima Convention dedicata da Belron Italia a tutti i suoi fornitori: Belron4Suppliers. L’evento è stato organizzato lo scorso 13 ottobre per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla straordinaria riuscita dell’iniziativa, attraverso una corale partecipazione, ma anche per condividere con i migliori partner del marchio leader nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto l’autentico spirito dell’Azienda e fare, sempre di più e tutti insieme, la differenza.

La Convention è stata anche l’occasione per anticipare il lancio della prima edizione del Best Supplier Award di Belron Italia. Si tratta di un premio che, per la prima volta nel 2022, andrà a premiare coloro che, nei propri ambiti, si distingueranno non solo per l’eccellenza del servizio offerto e i risultati raggiunti, innovando e concorrendo al successo di Belron Italia sul mercato, ma che meglio avranno colto e interpretato la cultura del Gruppo, dimostrando di aver contribuito a diffondere, internamente ed esternamente all’organizzazione, il valore della responsabilità e della centralità della persona, espresso e sintetizzato nella locuzione di “real care”.

"Oggi più che mai sul mercato non si vince da soli. E questo Carglass lo sa da sempre, avendo costruito il suo successo forte dell’eccellenza delle sue partnership con il mondo assicurativo e con la propria rete di affiliati, oltre che naturalmente grazie a una squadra interna competente e di valore" ha commentato il General Manager di Belron Italia, Fabio Felisi. "Ma in un mondo che si fa sempre più complesso e sfidante, occorre poter contare anche su fornitori strategici in grado di fare la differenza, garantendo l’eccellenza lungo tutta la catena del valore; significa potersi affidare a partner disposti a mettere in campo tutte le proprie energie, sentendosi parte di un grande progetto comune".

"Questo ci impone però di investire sulla relazione, per la costruzione di un rapporto che sia di mutua soddisfazione. Per questo abbiamo deciso di raccogliere ogni anno tutti i nostri migliori fornitori in un luogo fisico, creando un momento di conoscenza reciproca, di costruzione di possibili sinergie tra loro e di condivisione delle prossime sfide, nonché di lanciare un Award che andrà a riconoscere i frutti di una collaborazione realmente win-win. Sarà il nostro “giving back” dedicato a coloro che ogni giorno costruiscono il loro e il nostro successo" conclude Felisi.