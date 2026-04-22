Billding, l'app italiana che analizza le bollette delle piccole imprese

Billding si definisce un Utility Manager digitale. La startup è partner di Altroconsumo e collabora con Satispay, Qonto e Confcommercio. L'obiettivo dichiarato è mettere in contatto fornitori e clienti in modo trasparente, aiutando ogni utenza a individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.



"Non usiamo tecnologie di altri, abbiamo sviluppato i nostri algoritmi partendo dai problemi reali che vedevamo ogni giorno", dichiara Alessandro Ferraro, co-founder di Billding. Nicolò Sozzi aggiunge: "Nelle grandi multinazionali abbiamo imparato come i dati possano fare la differenza. Oggi usiamo quella stessa precisione per proteggere il margine di chi sta dietro un bancone".