Billding, l'app italiana che analizza le bollette delle piccole imprese
Tre ex manager di Amazon e Nokia hanno fondato la startup milanese che esamina i consumi e individua margini di risparmio fino a 700 euro per utenza
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Si chiama Billding ed è una startup italiana che ha sviluppato un algoritmo proprietario per analizzare le bollette energetiche di famiglie e piccole imprese. A fondarla sono stati Alessandro Ferraro, Nicolò Sozzi e Pinò Surace, tre manager con esperienze in Amazon e Nokia. Secondo i dati del loro Osservatorio, elaborati su un database di 20mila Pmi, una farmacia o un ristorante possono ottimizzare in media 700 euro all'anno per ogni singola fornitura. Il motivo, secondo i fondatori, non sono errori in bolletta ma la complessità del mercato energetico, che senza strumenti tecnici dedicati risulta difficile da monitorare per un piccolo imprenditore.
Come funziona l'app
L'applicazione permette di caricare un Pdf della bolletta e ricevere gratuitamente un'analisi in due minuti. Per chi cerca una gestione più continuativa esiste il Piano Pro, al costo di 149 euro l'anno, che include il monitoraggio dell'algoritmo, un consulente dedicato, un customer care prioritario e una verifica periodica delle fatture.
I partner della startup
Billding si definisce un Utility Manager digitale. La startup è partner di Altroconsumo e collabora con Satispay, Qonto e Confcommercio. L'obiettivo dichiarato è mettere in contatto fornitori e clienti in modo trasparente, aiutando ogni utenza a individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
"Non usiamo tecnologie di altri, abbiamo sviluppato i nostri algoritmi partendo dai problemi reali che vedevamo ogni giorno", dichiara Alessandro Ferraro, co-founder di Billding. Nicolò Sozzi aggiunge: "Nelle grandi multinazionali abbiamo imparato come i dati possano fare la differenza. Oggi usiamo quella stessa precisione per proteggere il margine di chi sta dietro un bancone".