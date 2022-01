Automobile Club d'Italia sempre più social e vicino ai cittadini

Ufficio stampa

L’Automobile Club d’Italia macina record in fatto di digitalizzazione: secondo un'analisi di Istituto Piepoli sulle attività social di grandi enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro nel 2021 l'Aci risulta primo per engagement su Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter. Non solo: sono più di 10 milioni i cittadini italiani iscritti ai servizi Aci della App “IO”. Aci si conferma insomma, una delle punte più avanzate dell’intero sistema della #PA italiana. E il trend è in continua crescita: lo scorso mese di dicembre ha fatto registrare un significativo +36,65% di iscrizioni, passando dai 206mila di novembre a 281.500.