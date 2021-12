Partenza di successo per il lancio dalla piattaforma ItaliaNFT

Importante risultato quello ottenuto dalla prima asta della piattaforma ItaliaNFT, primo marketplace italiano di NFT e memorabilia: i primi tre drop presentati giovedì 16 dicembre, per l’unveil del market place hanno totalizzato 243.616,73 euro. All’asta le opere di Marco Schifano, Marco Lodola e del brand jewelry Different Class.

La piattaforma si propone come un marketplace non generalista ma specializzato, di nicchia nella qualità dell’offerta prodotta e che si rivolge non solo al pubblico italiano ma a tutto il mondo con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del Made in Italy in campo NFT (non-fungible tokens, cioè risorse digitali vendute come pezzi da collezione o opere d’arte), ma, più in generale, per tutto ciò che è espressione digitale.

La chiusura dell’incanto, avvenuta attraverso uno speciale evento digitale condotto da Francesco Facchinetti in collegamento con la Gialappa’s Band su Twitch, ha ospitato diversi volti come Biondo, Sebastian Gazzarini, la cantante Lolita (che si è esibita in una performance musicale), Gianluigi Ballarani e Sac1.

Una “diretta” ironica ed efficace che, oltre ad accompagnare i momenti conclusivi delle aste, ha avuto il compito di raccontare il mondo degli NFT e soddisfare le domande degli utenti collegati. “Siamo estremamente orgogliosi di quanto è accaduto ieri sera, dei risultati raggiunti e di come il nostro team abbia lavorato per l’unveil – ha commentato Achille Minerva, founder e CEO di ItaliaNFT- Siamo solo all’inizio di un percorso molto più ampio che culminerà con il primo Metaverso Made in Italy”.

“A breve usciranno altri drop con cui inizieremo a esplorare non solo il mondo dell’ arte ma altri settori che identificheranno il più grande asset che il nostro paese possiede: il fatto bene in Italia – ha proseguito Marco Capria, founder e COO di ItaliaNFT. Ci tengo a precisare che con il 5% del ricavato dell’ asta aiuteremo la fondazione TOGETHER TO GO, Onlus specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse”.

Marco Schifano ha portato la sua sapienza fotografica nel mondo NFT e decide di farlo attraverso uno scatto dalla potenza incredibile: la sua “Le Spose di Max” è un’equazione tra delicatezza ed eleganza in una commistione cromatica perfetta. La base d’asta per la sua opera “Le Spose di Max” era fissata a 13.275 euro (15mila dollari) e l’incanto si è concluso a 35.435,16 euro .

“Il volto degli altri”, opera realizzata da Marco Lodola nel 1998 come Cover Art per l’album degli 883, si trasforma in NFT, raggiungendo un immaginario pop dalla potenza straordinaria. La comunicazione del mondo intero passa attraverso il dialogo, ora possibile su di un livello ancora più elevato: il mondo digitale. Il drop partiva da 17.700 euro e ha raggiunto gli 84.158,51 euro.

“Passione” di Different Class è un omaggio alla bellezza dell’arte italiana e ai maestri dell’arte orafa rappresentati da una rosa tricolore d’oro bianco e rosa, una rosa viva nella preziosità delle gemme incastonate con finezza e maestria. Un NFT che non è soltanto un NFT.

Infatti il drop di Different Class, partito da una base di 44.250 euro che è stato venduto allo straordinario risultato di 124.023 euro, prevede non soltanto la vendita dell’NFT ma la consegna fisica del gioiello al vincitore dell’asta.