Ariston Group sbarca in Borsa

In fase di collocamento Ariston Group ha raccolto 802 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 915 milioni di euro. La valutazione implicita indicata dalla società, tenuto conto delle diverse categorie di azioni, è di 3,375 miliardi di euro.

Paolo Merloni, Presidente esecutivo di Ariston Group, afferma: "La quotazione in Borsa rappresenta un passo importante nel percorso di Ariston Group, già forte di oltre 90 anni di storia. È un riconoscimento alla dedizione, professionalità e passione di tutte le nostre persone, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo. L’interesse di così tanti investitori di lungo termine e di così alto profilo testimonia l’attrattività della nostra mission – comfort sostenibile per tutti – e il ruolo che il settore e il nostro Gruppo possono avere nella transizione energetica. Grazie alla quotazione rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando con il nostro solido percorso di sviluppo organico e inorganico. Il nostro obiettivo è continuare a essere un player di riferimento nelle soluzioni per il comfort sostenibile nell’acqua calda e nel riscaldamento, rinnovando le nostre ambizioni per il futuro."