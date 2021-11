Ancora pochi giorni per partecipare ai Huawei Next-Image Awards 2021

C’è tempo fino a martedì 30 novembre per iscriversi a Next-Image Awards 2021, il contest internazionale di fotografia da smartphone promosso da Huawei, azienda leader nel mondo tech, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Appassionati di fotografia, professionisti o aspiranti tali sono invitati a partecipare interpretando il tema “Better Together” attraverso i loro scatti. Next-Image Awards si rivolge agli utenti Huawei di tutto il mondo e, per l’edizione 2021 tuttora in corso, il paese che si sta distinguendo per il maggior numero di foto caricate è l’Italia con 3.216 candidature sulle oltre 12mila mondiali. Fino al 21 novembre Huawei offre un’ulteriore opportunità agli utenti italiani che possono iscriversi all’edizione locale Next-Image 2021 Community Italia. Ogni due settimane una giuria proclama 2 vincitori italiani, uno per ognuna delle dieci categorie incluse nel contest, che premia con uno smartphone HUAWEI nova 8i e un monitor HUAWEI MateView GT.

Termini e premi - Fino al 7 novembre sono aperte le iscrizioni per le categorie “Scatti a distanza” e “Scatti notturni” e fino al 21 novembre per la categoria “SuperMacro” e “Salve, vita!” A livello globale, per i 3 vincitori assoluti è in palio il primo premio in denaro di 10mila dollari, i 27 vincitori di categoria si aggiudicheranno mille dollari e, infine, i 30 secondi classificati vinceranno uno smartwatch Huawei Watch 3.

Le dieci categorie - Next-Image Awards 2021 include dieci diverse categorie pensate per valorizzare specifiche caratteristiche degli smartphone Huawei e sottolineare la portata innovativa della fotocamera dei device di nuova generazione per creare immagini e video all'avanguardia.



Ritratti, Bianco e nero, Video-story, Foto-story, Snapshot, Grandangolo, Scatti a distanza, Scatti notturni, Super Macro, Salve, vita! A tali dieci categorie quest’anno si aggiunge lo Student Focus Award rivolto agli studenti tra i 18 e i 24 anni. Dopo aver riscontrato lo scorso anno un aumento del numero di giovani candidati, con circa il 40% di età compresa tra i 18 e i 24 anni, Huawei ha deciso di riservare un premio alle nuove generazioni di creativi confermando l'impegno nel promuovere e sostenere la creatività dei più giovani. I talentuosi vincitori dello Student Focus Award saranno premiati con un NextImage Creation Fund di mille dollari.

La giuria - La giuria di NEXT-IMAGE Awards 2021 è formata da un team internazionale di esperti di fotografia: Reuben Krabbe, fotografo canadese di sport estremi, Karen Smith, rinomato critico d'arte del Regno Unito, Olivier Chiabodo, produttore radiofonico e televisivo francese, Liu Heung Shing, fotografo vincitore del Pulitzer e fondatore del Centro di fotografia di Shanghai, Lin Haiyin, uno dei vincitori dell’edizione 2020 del Next-Image Awards, Yu Guoming, professore della Scuola di Giornalismo e Comunicazione della BNU e Li Changzhu, Vice Minister of the Consumer Strategy Marketing Dept at the HUAWEI Consumer Business Group.

Come partecipare - I candidati possono iscriversi tramite l’app My Huawei disponibile su Huawei AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei che conta oggi 134mila app integrate in Hms Core, oppure consultare l’homepage del contest e inviare le proprie immagini direttamente. In alternativa, possono vcandidarsi tramite Huawei Community, il luogo virtuale di incontro di tutti i fan Huawei alla ricerca di news, aggiornamenti, consigli e guide per utilizzare al meglio il proprio device, che ha superato i 700mila iscritti. I vincitori avranno anche la possibilità di trasformare i loro scatti in wallpaper e condividerli su Huawei Temi mostrando il proprio talento a tutti gli utenti mondiali che potranno anche acquistarli decidendo personalmente il prezzo.