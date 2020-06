Acqua & Terme Fiuggi con il bilancio 2019 tornano in utile

La Fonte Bonifacio di Fiuggi ha fatto da cornice dell’ assemblea dei soci di ATF per l’approvazione del bilancio 2019 , azienda che gestisce l’ Acqua di Fiuggi , le Terme e il campo da golf . La società ha registrato utili per 149 mila euro con un fatturato in crescita del 7,3% verso l’anno precedente. Un risultato molto positivo dopo anni di perdite. Grande soddisfazione per il sindaco Alioska Baccarini che a fine 2018 ha nominato un nuovo Cda presieduto dal manager Vito Varvaro, ex AD di Procter Gamble, coadiuvato dai consiglieri Guido D’Amico e Luca Buerti , con un nuovo Direttore Generale, Mirco Gabbin, con esperienza in società leader di acque minerali.

Il Direttore Generale Mirco Gabbin, ha così commentato: “È una giornata importante per Fiuggi, l’azienda è tornata a generare valore e stiamo raccogliendo i frutti dei primi 12 mesi di gestione. L’azionista ci ha dato l’obiettivo chiaro e sfidante di risanare l’azienda e ci ha fatto lavorare in autonomia. Un esempio virtuoso di gestione di azienda pubblica senza ingerenze da parte di una politica intelligente ed evoluta. Abbiamo lavorato sull’ organizzazione aziendale, motivando i dipendenti e riportando in azienda attività core riducendo il ricorso a consulenti esterni. Abbiamo ristrutturato la rete commerciale in Italia passando da agenti che gestivano altre acque minerali a un gruppo nuovo di professionisti con esclusività su Acqua Fiuggi. All’estero il lavoro si è focalizzato nel rafforzare e ampliare il network di distributori. Sul business abbiamo dato priorità allo sviluppo dell’Acqua Fiuggi costruendo sul suo posizionamento storico di acqua premium, buona da bere che previene e cura la calcolosi purificando l’organismo. Abbiamo lavorato per rafforzare il supporto medico e per rendere il packaging sostenibile affiancando alla storica bottiglia di vetro una confezione in Tetra Pak per il consumo on the go. Abbiamo anche eliminato la plastica adottando il cartone nella confezione da 6 bottiglie. Gli ottimi risultati del 2019 sono una buona base per il futuro sia per lo sviluppo del business ma anche per il rilancio di Fiuggi, delle Terme e di tutto il territorio”.