Bei, cos’è e come funziona

La Bei ha messo in campo 400 milioni di euro per la transizione verso un’economia green delle piccole e medie imprese in Italia e in Spagna. Come specifica in un comunicato, alle società spagnole toccherà il 65% del programma di finanziamenti mentre a quelle italiane sarà destinato il restante 35%. Ma cosa significa questa sigla? Bei è l’acronimo di Banca europea per gli investimenti. In sintesi, si tratta di una banca che assume e concede prestiti a condizioni favorevoli per progetti a sostegno degli obiettivi dell’Unione Europea.