"Mese del Cuore", Danacol e Policlinico Gemelli insieme per la prevenzione cardiovascolare

Al via l’iniziativa con check-up gratuiti a Roma e online. On air anche la nuova campagna pubblicitaria “Stay Alive” con il cantante Elio

Torna, infatti, il 'Mese del Cuore', iniziativa giunta alla settima edizione con check-up gratuiti a Roma e online su Enel X. On air, inoltre, la nuova campagna pubblicitaria 'Stay Alive' con protagonista il cantante Elio sulle note della famosa hit dei Bee Gees.

Danacol e Policlinico Gemelli di nuovo insieme per la prevenzione cardiovascolare .

Gli eventi del "Mese del Cuore" Durante il "Mese del Cuore" saranno proposte numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio per la salute cardiovascolare e contribuire a un cambiamento significativo degli stili di vita:

1. I check-up gratuiti Danacol-Gemelli e online su Enel X

Nei tre weekend dal 22 settembre al 7 ottobre 2022, a Roma, verranno offerti check up gratuiti effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi, Direttore Dipartimento Scienze dell'Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli. Gli screening potranno essere prenotati sul sito www.danacol.it/mese-del-cuore. I medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, ovvero la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell’indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio il fumo), delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare). Al termine della visita ai partecipanti verrà rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite.

Novità di quest’anno è la possibilità di effettuare un percorso di benessere completamente digitale tramite Smart Axistance e-Well Digital, l’applicazione sviluppata da Enel X che consente di migliorare il proprio stile di vita con il supporto dei medici del Policlinico Gemelli. Il percorso prevede un check-up digitale iniziale con la compilazione di un questionario e la misurazione di alcuni parametri vitali attraverso test guidati da video tutorial; i dati raccolti permetteranno ai medici di creare un programma personalizzato, che include un piano di fitness su misura e il monitoraggio di diverse aree fondamentali per la riduzione dei fattori di rischio per la salute quali fumo, stress e sonno.

2. Le misurazioni del colesterolo in farmacia

Per tutta la durata del “Mese del Cuore”, sarà possibile ricevere misurazioni del colesterolo gratuite nelle farmacie aderenti all’iniziativa.

Gli eventi sportivi

Durante il mese, si svolgeranno anche alcune manifestazioni sportive: l'evento MyPersonalTrainer Days a Milano il 16 e 17 settembre; la Longevity Run a Roma il 14 e 15 ottobre; la Mille Mila Bici di Legambiente a Milano il 22 ottobre.