Perugia, il Consorzio del Prosciutto di Parma sbarca a Umbria Jazz

"La musica dal vivo, ancor più quella suonata all’aperto nelle sere d’estate, esprime alla perfezione quel piacere dello stare insieme che da sempre accompagna il nostro prodotto. Umbria Jazz è un appuntamento irrinunciabile non solo per gli amanti di questo genere musicale ma anche per coloro che desiderano semplicemente vivere e condividere l’atmosfera unica che le sette note riescono a creare. Per noi è l’occasione per supportare una manifestazione artistica di grande valore con oltre mezzo secolo di storia alle spalle e, al tempo stesso, per dialogare con un pubblico ampio e diversificato, caratterizzato da un’importante presenza internazionale", commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "In questo contesto di grande suggestione ci racconteremo con uno stile autentico e naturale, offrendo ai partecipanti momenti di gioco, leggerezza e, al tempo stesso, portandoli a scoprire la tradizione millenaria che sta dietro alla nostra eccellenza gastronomica".