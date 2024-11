Confindustria Cisambiente a Rimini per Ecomondo 2024: si parte

Ancora un illustre ospite il 7 novembre alle 15 in Sala Gialla: il Prof. Corrado Clini, esperto di Politiche Ambientali e già ministro dell'Ambiente, con la relazione Europa–Cina: due mondi a confronto propone un'analisi di due diversi modelli economico – sociale per individuare fattori caratterizzanti nell’ambito dei programmi ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo della cooperazione tecnologica per la decarbonizzazione dell’economia lungo la via della seta. Alle 16:30, sempre in Sala Gialla, Confindustria Cisambiente presenta ufficialmente GommAmbiente, la nuova divisione dedicata alle aziende che si occupano del recupero sostenibile dei rifiuti in gomma, pneumatici fuori uso (PFU) in primis. La nuova area vuole rafforzare il ruolo leader, a livello internazionale, delle aziende italiane che si occupano di recupero sostenibile, nonché contribuire a risolvere le criticità esistenti, promuovendo l'innovazione nella gestione di questo rifiuto-risorsa. Nello stesso pomeriggio sarà presente il Commissario Straordinario Delegato di Governo SIN Crotone Cassano e Cerchiara di Calabria.