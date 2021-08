Colombini Group, perfezionata l'acquisizione del 60% del Gruppo Bontempi Casa

Il Gruppo Colombini finanzierà l’operazione attraverso mezzi propri e in parte utilizzando una linea di credito dedicata. Il nuovo consiglio di amministrazione di Bontempi Casa sarà composto da cinque membri, tre espressi dal Gruppo Colombini e due dalla famiglia Bontempi che manterrà la guida operativa dell’azienda.

Il Gruppo Bontempi Casa, con sede in provincia di Ancona, rappresenta oggi una delle realtà più note e dinamiche del settore nella produzione di arredi per il centro stanza. Nel 2019, prima della pandemia, ha registrato un fatturato di circa 35 milioni di euro e ha chiuso il 2020 con indicatori economici in linea con l’esercizio precedente. Nel primo semestre 2021 l’azienda ha registrato un incremento del fatturato di circa il 25% rispetto al 2019.

"La nostra strategia prevede un percorso di crescita organica ma anche rivolta all’esplorazione di potenziali aggregazioni con aziende guidate da imprenditori pronti a gestire un passaggio di apertura del capitale orientato alla crescita, al rafforzamento economico e finanziario, alla capacità di creare sinergie", ha commentato il presidente del Gruppo Emanuel Colombini. "Pensiamo che le società interessate a questo percorso considerino strategico avere al fianco, in maniera sinergica ma indipendente, un gruppo industriale come il nostro. Siamo entusiasti di poter annunciare l’accordo con Bontempi Casa come l’inizio di questo ciclo virtuoso, che rappresenta anche un modo per mantenere nella nostra terra la guida delle aziende eccellenti del nostro settore”.

“Il piano strategico procede a passo sostenuto e i risultati raggiunti ci consentono di continuare verso gli obiettivi delineati", prosegue Giovanni Battista Vacchi, amministratore delegato del Gruppo Colombini. "Prevediamo ricavi a 250 milioni di euro nel 2025 e già oggi possiamo dire di essere molto avanti rispetto al nostro iniziale business plan".

Una visione "pienamente in linea con il nostro modo di intendere il business", hanno dichiarato Michele e Massimiliano Bontempi, rispettivamente Managing Director ed Amministratore Unico di Bontempi Casa. "Siamo convinti che con questa operazione, grazie alla strategia condivisa, potremo realizzare importanti sinergie finalizzate alla crescita mantenendo la guida dell’azienda, che avrà un suo percorso di crescita autonomo, sebbene integrato in una più ampia strategia di gruppo”.