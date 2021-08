Fiorentina e Genuino Blockchain Technologies, gli NFT fanno gol

La collezione VIOLA 9.5 sarà disponibile ed acquistabile direttamente sulla piattaforma Genuino.World.

“Siamo entusiasti di poter proporre ai nostri fan, ai collezionisti e al mondo cripto un progetto unico che valorizza la storia e la passione viola dandole una dimensione digitale e al contempo fisica del tutto innovativa.



La collaborazione con GENUINO nasce proprio con l’intenzione di dare accesso esclusivo ai nostri tifosi a prodotti ed esperienze autentici. Partendo da elementi di grande innovazione tecnologica abbiamo voluto creare una rivoluzionaria esperienza di fan engagement che non ha precedenti nel mondo dello sport” queste le parole del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone.

Dalle maglie indossate in campo, ai momenti esclusivi con il Club, ai prodotti in edizione limitata fino alle opere d’arte originali, il progetto VIOLA 9.5 darà l’opportunità di collezionare e scambiarsi NFT che possono corrispondere a oggetti fisici, proponendo un modello di fan engagement rivoluzionario per il panorama sportivo. Infatti, se gli NFT - Non Fungible Token – si sono diffusi come asset digitali creati su piattaforme blockchain sotto forma di token che rappresentano oggetti unici e non fungibili, gli NFT di Fiorentina e GENUINO si caratterizzano invece per l’eccezionale capacità di collegare in modo indissolubile la dimensione digitale e quella fisica.

"Siamo orgogliosi di presentare insieme ad ACF Fiorentina un modello innovativo di fan engagement che utilizza le tecnologie blockchain e Internet Of Things per collegare in maniera indissolubile il mondo digitale e quello fisico garantendo ai tifosi, ai collezionisti e agli esperti cripto investitori un accesso esclusivo a memorabilia autentici, a edizioni limitate e a iniziative uniche ed indimenticabili” commenta Eleonora Mulas, Co-CEO di GENUINO “Attraverso il marketplace di GENUINO gli appassionati potranno rivivere un’esperienza di consumo a cui siamo tutti legati fin dall’infanzia: la magia dell’apertura di un pacchetto di figurine, questa volta in formato digitale sotto forma di NFT”.

La prima collaborazione tra GENUINO e ACF Fiorentina risale al dicembre 2019, quando per la prima volta nel mondo dello sport venne utilizzata la tecnologia blockchain per certificare l’autenticità delle maglie da gioco.

Il progetto, unico nel suo genere, è stato presentato in anteprima mondiale al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, tra le principali fiere internazionali della tecnologia, nel gennaio 2020 raccogliendo grande interesse da parte degli operatori del settore.

A partire dal 30 luglio GENUINO e ACF Fiorentina garantiranno l’accesso alla piattaforma in esclusiva ai primi 1926 utenti che si iscriveranno su Genuino.World, in particolare ai tifosi iscritti a InViola che per primi hanno ricevuto l’invito a partecipare. A questi appassionati sarà garantita la possibilità di esplorare la piattaforma in anteprima e di acquistare i primi pacchetti che saranno rilasciati in occasione del lancio delle nuove divise viola, un’occasione unica per aggiudicarsi i primissimi NFT nella storia della Fiorentina.

Oggi la collaborazione si amplia, passando dalla certificazione crittografata delle maglie da gioco alla creazione di un nuovo modello di fan engagement.

Per il calcio e i suoi tifosi si apre una nuova pagina, stampata su blockchain.