Buon compleanno chewing gum, icona pop e di benessere per la scienza

Per il 54,8% del campione preso in esame è ideale masticare un chewing gum dopo i pasti o quando non si ha la possibilità di lavarsi i denti. Alla maggior parte, invece, (58,7%) è capitato di trovarsi davanti a una persona con problemi di alito desiderando che questa avesse preso una gomma.

Il chewing gum ha effetti positivi per il cavo orale: per il 45,3% è un momento di piacere o di relax. È anche un modo per caricarsi e darsi energia (17,4%).

Poco più del 20% degli intervistati mastica quando è in attesa o in fila nelle stazioni o negli aeroporti, altri lo fanno per rilassarsi prima di una prova o di un incontro importante (19,1%).