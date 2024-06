Maturità 2024, un chewing gum come alleato per superare gli esami

Non solo. Secondo quanto emerso, masticare chewing gum ha la capacità facilitare il raggiungimento di voti leggermente più alti in matematica. Inoltre, avrebbe la capacità di diminuire l'ansia e lo stress da rendimento che possono essere causati dall'esame di Maturità. Aspetto non trascurabile per chi, alla fine dell’estate sceglierà di intraprendere la strada dell’università, potrà sfruttare l’effetto distensivo della masticazione di chewing gum per alleggerire il carico emotivo nelle sessioni di studio e a raggiungere di conseguenza voti migliori.