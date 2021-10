Dal 26 al 29 ottobre Rimini si tinge di verde con l'inaugurazione dell'edizione 2021 dei due saloni di Italian Exhibition Group (IEG), riferimento principale per l'economia circolare e le energie rinnovabili. Ecomondo e Key Energy 2021 portano nel quartiere fieristico oltre mille brand e un calendario di 220 convegni per un totale di oltre 500 ore confronto sul tema centrale dell'evento: la transizione ecologica . Il ministro Cingolani, impossibilitato a presenziare l'evento, ha inviato un messaggio: "Italia in prima linea. Verso un modello capace di produrre ricchezza senza distruggerne".

I due saloni si sono aperti con i saluti del presidente di IEG Lorenzo Cagnoni e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, cui sono seguiti gli interventi del senatore Barbara Floridia, sottosegretario di Stato per l'Istruzione, del deputato Ilaria Fontana, sottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica, e di Irene Priolo, assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Assente per impegni istituzionali, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che ha mandato un messaggio ai partecipanti: "Voi siete in prima linea a realizzare la transizione ecologica. Voi renderete possibile questo complesso cambiamento della manifattura, della gestione energetica, della mobilità, del ciclo del rifiuto e della circolarità che dovranno creare un'Italia ancora più competitiva, sperabilmente leader in un mondo capace di produrre ricchezza senza distruggerne, di assicurare un'alta qualità di vita a tutti con un modello di sviluppo per il pianeta e non a spese del pianeta".

Il ministro ha voluto anche sottolineare il grande orgoglio nel "rilevare come, anno dopo anno, questa Fiera sia diventata un punto di riferimento per l'intero comparto verde, italiano e sempre più europeo e mediterraneo".

Tra gli argomenti affrontati il Pnrr, l'economia verde e circolare, le energie rinnovabili, mobilità e città sostenibili. A questi - ha spiegato Cagnoni - è stato aggiunto quello della formazione con l'avvio della Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica, promossa da Ecomondo e diretta dall'Università di Bologna.

Anche il turismo - ha ricordato il primo cittadino Sadegholvaad - è strettamente legato all'ambiente, in quanto entrambi rappresentano "elementi che si fondono assieme, perché oggi il turista è sempre più attento agli aspetti della sostenibilità e mai come oggi questa va di pari passo con lo sviluppo. Ecomondo ne è la dimostrazione".