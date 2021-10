"L'era delle false promesse deve finire" "Il divario di emissioni è il risultato di un divario di leadership, l'era delle mezze misure e delle false promesse deve finire. Il tempo per colmare il divario di leadership deve iniziare a Glasgow", sottolinea il segretario generale dell'Onu, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro in vista del vertice sul clima Cop26, che si aprirà a Glasgow il 31 ottobre. "Gli scienziati sono chiari sui fatti. Ora i leader devono essere altrettanto chiari nelle loro azioni, devono venire a Glasgow con piani audaci, vincolati nel tempo per raggiungere lo zero netto".

Accordo di Parigi lontano: viaggiamo verso +2,7 gradi Gli impegni dei Paesi sul clima, insieme alle misure di mitigazione, portano il Pianeta a un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi entro la fine del secolo; quindi lontano dagli obiettivi dell'accordo di Parigi (2 gradi di aumento medio della temperatura globale, puntano a 1,5, rispetto ai livelli pre-industriali). Lo si legge nel nuovo rapporto dell'Unep, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente.

Si va verso "catastrofi" sempre maggiori Il rapporto ("Emissions gap report 2021: the heat is on") è dedicato a mettere in evidenza la differenza tra dove si prevede che saranno le emissioni di gas serra nel 2030 e dove dovrebbero essere per evitare impatti peggiori dei cambiamenti climatici. Nel testo si fa presente che in questo modo si va verso "catastrofi" sempre maggiori, e "con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici l'umanità sta esaurendo il tempo per limitare il riscaldamento globale".