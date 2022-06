Al Duomo di Milano i restauri e la Veneranda Fabbrica si finanziano... con un profumo

Euthalia Fragrances , start up genovese nata nel 2018 dall'idea di tre giovani, Martino e Filippo Gavazzi e Giacomo Bertirotti, ha pensato e lanciato "Duomo Milano", fragranza dedicata a uno dei simboli della metropoli lombarda nel mondo. Il profumo rientra in un progetto solidale, nato dalla collaborazione con Mediaset Brand Extension , per sostenere la Veneranda Fabbrica del Duomo , la fabbriceria che dal 1387, anno della fondazione della cattedrale, si occupa della sua costruzione, del reperimento dei fondi e dell'amministrazione.

La mission -

innovazione

tradizione e qualità

La start up genovese che opera nel settore delle fragranze di lusso per ambiente, vuole ricercare il giusto connubio tra. Partendo da una ricerca accurata delle materie prime fino alla macerazione del prodotto, alla ricerca continua di nozioni tecniche ed emozionali. Dal 2018 Euthalia Fragrances ha prodotto sedici profumazioni d'ambiente differenti e uniche nel loro genere. La fragranza "Duomo Milano" è il punto di partenza per offrire alle aziende l'opportunità di creare iniziative di business e contribuire ai restauri della Cattedrale.

Il profumo -

progettare un'identità

olfattiva

Con le sue note d'incenso, arricchite da un complesso di accordi legnosi e speziati e una base ambrata, questa fragranza ha l'intento di ricreare ovunque l'emozione di essere al centro dell'arte, tra le mura del Duomo di Milano. "Legare un profumo a una città significanon solo visiva ma anche e soprattutto" - ha affermato Martino Gavazzi, ceo e co-fondatore di Euthalia Fragrances. "Con le nostre creazioni, vogliamo rendere le città ancora più uniche con profumi che le rappresentino in modo autentico e far sì che i ricordi di un viaggio, di una piazza o di un monumento, possano essere ricreati nelle proprie case, grazie alle nostre fragranze".

Il gelato al gusto Duomo -

chef stellato Ivano Ricchebono

Non solo un profumo d'ambiente, la fragranza "Duomo Milano" viene proposta anche in formato gelato. A rendere possibile questa peculiarità gastronomica, la start up genovese si è affidata allo. Un vero e proprio dessert da degustazione dove è possibile assaporare tramite il gusto anche l'olfatto.

Oltre a Milano anche Genova -

Euthalia Fragrances non è nuova a esperienze di questo tipo: nel 2019 ha creato un profumo al basilico e alle erbe aromatiche dedicato alla città di Genova. Questa fragranza è stata presentata attraverso un percorso olfattivo di oltre due chilometri all'interno del centro storico.