Acqua Alma partecipa alla 24esima edizione di Ecomondo

La fiera - Ecomondo rappresenta ormai nell’ambiente una delle fiere di riferimento in Europa per la transizione ecologica e nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Quest’anno sarà in collaborazione con Key Energy, manifestazione dedicata alle ultime innovazioni tecnologiche e industriali per la promozione delle energie rinnovabili.

Il messaggio chiave - La fiera sarà il luogo ideale per il Gruppo Celli, ma soprattutto per le soluzioni sostenibili per l’acqua di rete microfiltrata Acqua Alma, per promuovere un corretto utilizzo della risorsa acqua e l’efficienza idrica in Italia e nel mondo. Il messaggio chiave che accompagnerà Acqua Alma e il Gruppo Celli in questa edizione 2021 sarà “Sustainable water for smart living”. Acqua Alma presenterà infatti i suoi impianti, digitali e connessi, per un'idratazione amica dell’ambiente ed una rivoluzionaria esperienza di consumo ‘smart’ di acqua da bere, ovunque. Dal consumo di acqua in casa, in ufficio, oppure fuori casa.

Le soluzioni - Acqua Alma dispone di numerose soluzioni per l’erogazione di acqua di rete, che possono adattarsi ad ogni contesto. Prime fra queste, le soluzioni domestiche: Acqua Alma Green Family, l’offerta destinata alle famiglie che consente di avere un’acqua buona e sicura, comodamente a casa, e Acqua Alma Green Building, l’offerta dedicata ai condomini. Grazie all’erogatore Acqua Alma Point in grado di microfiltrare l'acqua proveniente dalla rete idrica, è possibile riempire le proprie bottiglie o borracce senza uscire dalla propria abitazione. Acqua Alma Green Office, invece, è la soluzione pensata per il mondo del lavoro e coniuga la comodità di avere un’acqua trattata bene con la praticità di un erogatore professionale direttamente nel proprio ufficio. Per il mondo della ristorazione Acqua Alma propone Green Restaurant, per il massimo delle performance di erogazione di acqua per il proprio locale. Ed infine Acqua Alma Green City, per un’idratazione buona, sicura e sostenibile, anche fuori casa e ovunque in città.