Fisco, il viceministro Leo a "Tgcom24Tour": "Entro la prossima settimana riforma in Cdm"

"Come voi sapete, il tax gap, cioè l'evasione, si attesta tra i 75 e i 100 miliardi. dagli anni 2000 ad oggi e quindi bisogna dare una svolta per evitare che ci siano delle situazione che non vanno verso una logica di collaborazione fisco-contribuente", ha aggiunto.

"Al lavoro su tre aliquote" - "Oggi abbiamo un sistema Irpef con 4 aliquote. L'idea è quella di muoversi su 3, ci stiamo lavorando con la Ragioneria - ha sottolineato Leo -. Ogni qualvolta si interviene sulle aliquote Irpef bisogna vedere di ritrovare le necessarie coperture, che possono essere trovate attraverso una razionalizzazione delle cosiddette tax expenditure. Oggi abbiamo circa 600 tax expenditure che cubano 135 miliardi. Là si può intervenire", ha detto.