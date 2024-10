"Tgcom24Tour" Calabria, De Masi: "Riprendiamoci l'orgoglio di essere calabresi"

Tre storie di successo raccontate dagli stessi protagonisti nel corso della terza e ultima tavola della diciassettesima tappa di "Tgcom24Tour". Inizia Sebastiano Caffo, Ceo dell'omonima distilleria: "La nostra - spiega - è una storia iniziata 110 anni fa. Produciamo l'amaro del Capo, un'eccellenza non solo in Italia. Dagli anni novanta con la creazione di un grande stabilimento, quel prodotto venduto inizialmente solo ai calabresi è diventato l'amaro di tutti. Da Trapani a Trento. L'amaro del capo è presente al 99% sul territorio nazionale, è leader nel settore degli amari. Non avevamo soldi all'inizio, ma con programmazione e fiducia siamo riusciti a ottenere grandi risultati".