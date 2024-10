"Tgcom24Tour" Calabria, Occhiuto: "Ponte sullo Stretto? Attrattore per altre opere"

"Sulla Calabria ci sono troppi pregiudizi, derivati anche dalla gestione delle amministrazioni precedenti. Sono assolutamente consapevole delle risorse di questa terra, su tutte l'università. La 'ndragnheta non deve essere un alibi per dire che "non si può fare nulla". Oggi è più presente a Milano che in Calabria. Paghiamo caro il prezzo di questo marchio. Le classi dirigenziali del mezzogiorno sono più orientate a descrivere i problemi. È una forma di vittimismo che consolida il pregiudizio e induce alla rassegnazione. Qui sono nate tante menti brillanti che hanno avuto successo in tutto il mondo. Ci sono moltissimi figli che hanno innovato le attività dei loro padri. Ci sono tantissime luci. Molti, purtroppo, se ne sono dovuti andare via da qui per costrizione, mi piacerebbe che la Calabria diventasse meta di destinazione" ha concluso Roberto Occhiuto, non prima di aver salutato gli studenti presenti al teatro Auditorium di Rende. "Amate - ha detto - la Calabria, è una regione che può dare molto".