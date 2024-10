"Tgcom24Tour" Calabria, trasporti e mobilità: le dichiarazioni degli ospiti

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, è intervenuto, in collegamento, sottolineando l'impegno del governo per promuovere la crescita della Calabria e del Sud in generale. "Per fare fronte al gap che c'è in questo momento con il Nord, il governo sta investendo somme impareggiabili. Basti pensare ai 37 miliardi di euro destinati esclusivamente alla Calabria per il miglioramento e la riqualificazione delle reti medie e intermedie. Vanno recuperati, inoltre, decenni di progettazione e investimenti per il Sud rimasti in sospeso, ma l'impegno del governo è massimo. Voglio precisare che l'Italia è il primo Paese ad aver effettuato la richiesta di pagamento della sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Occorre, però, consapevolezza maggiore da parte delle amministrazioni locali e maggiore capacità di spesa dei fondi. Voglio ribadire che, al contrario di quanto sostenuto da alcune narrazioni, il governo lavora e investe per il Sud, consapevole che solo facendo rinascere il meridione, l'intera locomotiva italiana potrà raggiungere gli obiettivi". Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, il Sottosegretario ha detto: "È l'emblema di un nuovo approccio alle opere pubbliche, non sarà una cattedrale nel deserto. Andrà a inserire la Sicilia nell'ambito delle reti europee. A tal proposito, arriveranno 25 milioni dall'Europa per la progettazione del ponte, a dimostrazione dell'impatto socio-economico che avrà quest'opera".