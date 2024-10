"Tgcom24Tour" sbarca in Calabria: scopri di più sulla regione che ospiterà la tappa

Ma non è tutto. Calabria significa anche mare e montagna. Con i suoi quasi 800 km di costa - con caratteristiche per tutti i gusti, dalla sabbia fine alle scogliere a picco sul mare - la regione vanta ben 19 Bandiere Blu, 20 Bandiere Verdi (spiagge per famiglie con bambini) e l'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Per quanto riguarda la montagna, la Calabria, ultima propaggine dell'Appennino Meridionale, è l'unica regione d'Italia che include sul proprio territorio la ricchezza di ben 3 Parchi Nazionali: Pollino, Sila e Aspromonte.