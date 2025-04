"Tgcom24Tour", Saloni della Principessa di Palazzo Brancaccio: scopri la location della tappa di Roma

I Saloni della Principessa - I Saloni della Principessa corrispondono al piano nobile abitato dall'ultimo principe Brancaccio, don Marcantonio (1879-1961), figlio dei principi Salvatore ed Elizabeth, e dalla sua consorte, la principessa donna Fernanda (1907-2014). Situato al termine dello scalone monumentale, contiene una serie di magnifiche sale dalla superficie totale di oltre 1000 metri quadrati. La principessa donna Fernanda, che visse in questa casa per molti anni dopo la morte del principe conservò con cura l'appartamento in cui abitava. Per suo merito, questi saloni sono ancora oggi in condizioni straordinarie. Gli arredi sono rimasti quelli originali. Gli attuali proprietari, che discendono dai Brancaccio per linea femminile, continuano con passione la missione di conservare nel migliore dei modi questo luogo.