"Tgcom24Tour" a Rimini, il punto sulla transizione

"La situazione che viviamo in questi giorni l'abbiamo già vissuta tra il 2021 e il 2022, però possiamo dire che oggi siamo un po' più pronti di allora. Quello che è stato fatto è immaginare tutta una serie di strumenti, meccanismi e risorse economiche per aiutare cittadini, imprese ed enti locali ad affrontare dei costi alti di energia. Certamente, la soluzione è quella di fare efficienza energetica ma anche autoconsumo attraverso le fonti rinnovabili. In questi anni abbiamo sviluppato una serie di meccanismi, tutte le procedure che abbiamo gestito hanno dato una buona risposta, c'è grande interesse da parte del mercato a favorire questi investimenti e stiamo immaginando anche delle misure innovative, come i cosiddetti contratti a lungo termine. L'ambizione è quella di favorire la contrattazione tra produttori e consumatori, magari anche degli aggregati della domanda, quindi produttori da fonte rinnovabile, e con il supporto dello Stato attraverso la garanzia di ultima istanza del GSE. Un'altra misura che stiamo sviluppando e che ha un grande impatto soprattutto sulla grande manifattura si chiama 'Energy Release', diamo un contributo importante ai grandi energivori a fronte di loro investimenti sulle fonti rinnovabili", ha spiegato Vigilante.