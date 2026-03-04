Medio Oriente, Pichetto Fratin a "Tgcom24 Tour": "Abbiamo stoccaggio e diversificazione energia, siamo al sicuro su forniture"

"Ieri abbiamo fatto un punto della situazione (in una riunione di governo, ndr), ma un punto mobile rispetto a cosa sta succedendo in Medio Oriente. Con una valutazione sulla sicurezza - per avere la garanzia che ci sia una quantità sufficiente di gas e di petrolio - e poi naturalmente sui risvolti dei prezzi. Per quanto riguarda la sicurezza, siamo un Paese che è nella condizione di essere abbastanza sicuro quantitativamente. Abbiamo lo stoccaggio più alto di Europa, abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate. Quindi possiamo dire che non c'è una situazione di estrema gravità sui quantitativi di risorsa, e quando parlo di quantitativi di risorsa parlo principalmente di gas". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervistato da Paolo Liguori nella tappa di "Tgcom24Tour" a Rimini in occasione di KEY – The Energy Transition Expo.