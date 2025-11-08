Tutti "pazzi" per il Natale, perché quest'anno la febbre degli addobbi in anticipo contagia tutti

L'Influenza dei Social Media e del Marketing - I social media continuano ad avere un impatto enorme su come viviamo il Natale. Rispetto all'anno scorso, nel 2025 è aumentata la produzione di contenuti natalizi social già dal mese di ottobre. Le piattaforme come Instagram, TikTok e Pinterest sono invase da decorazioni, idee per regali e tutorial per realizzare l’albero perfetto, e questo fenomeno ha spinto molte persone a "iniziare prima". Le aziende, inoltre, sono state particolarmente astute nel lanciare promozioni natalizie anticipate, incentivando l’acquisto dei regali in anticipo e spingendo il consumatore a immergersi nell’atmosfera natalizia già a ottobre.