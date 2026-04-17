Silvia Salis, power dressing o scandalo? Quando un paio di Manolo Blahnik fa più rumore della politica

La polemica e la retorica del comunista radical chic - La polemica sulle scarpe di lusso di Silvia Salis è stata scatenata da un post del senatore umbro di Fratelli d’Italia Franco Zaffini pubblicato il 10 aprile, nel quale riprende lo scatto della Salis con le Manolo, accompagnato dalla didascalia: “Difenderemo gli ultimi! Saliremo sulle barricate proletarie e antifa, calzando scarpe da Manolo Blahnik! La sinistra della corrente capalbiana con caviale e champagne, spiegata così bene in una foto". Il post ha ottenuto oltre 2 mila like e 5 mila commenti, scatenando un dibattito acceso In molto hanno difeso la sindaca, dicendo che essere di sinistra non significa per forza non potersi comprare oggetti di lusso, tanto più se uno se lo può permettere e paga di tasca propria. Del resto, non è la prima volta che la retorica del comunista radical chic diventa oggetto di propaganda. Fausto Bertinotti, all'epoca leader di Rifondazione comunista, è stato più volte attaccato per i suoi maglioncini in cachemire; la stessa leader del Pd, Elly Schlein, è stata duramente criticata per le sue sedute di armocromia pagate 200 euro all’ora. Anche la giornalista Maria Teresa Meli ha attaccato lo scatto, riprendendo anche una foto in cui Salis sfoggia una borsa fashion di Louis Vuitton. C’è chi associa alla sindaca il termine "radical chic", coniato da Tom Wolfe negli anni ’70 per descrivere l’élite newyorkese che sosteneva movimenti radicali, organizzando feste patinate in attici lussuosi. Ma il punto è un altro: finché il guardaroba resterà un terreno di giudizio più severo per le donne rispetto agli uomini, ogni scelta stilistica sarà inevitabilmente politicizzata. E forse è proprio questo il nodo della questione: non le scarpe in sé, ma ciò che rappresenta.