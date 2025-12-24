Logo Tgcom24
LA SLITTA NEI CIELI

Santa Tracker, il volo di Babbo Natale in diretta sui radar

Santa Claus si muove su e giù per il mondo per consegnare i regali: ecco come seguire il suo viaggio

24 Dic 2025 - 16:43
© Dal Web

Il viaggio di Babbo Natale in diretta sui radar. Anche quest'anno torna il Santa Tracker che permetterà di seguire Santa Claus che si muove su e giù per il mondo per consegnare i regali. A permetterlo sono tre portali: il Santa Tracker di Google, Flightradar24 e Noradsanta. Così gli utenti potranno accompagnare con lo sguardo, da computer o da cellulare, la slitta trainata dalle renne che si muove tra i Paesi, in attesa che arrivi a casa propria. 

Slitta in Giappone

 Secondo il Santa Tracker di Google, la slitta si appresta si appresta ad arrivare in Giappone, dopo il sorvolo su Australia e Filippine. Il Santa Tracker propone per tutto il mese di dicembre una sezione per giocare con i folletti di Babbo Natale. Non solo, dunque, la possibilità di seguire la slitta ma anche alcuni giochi e attività educative: dai disegni, al dogeball a palle di neve, fino alla scoperta delle tradizioni natalizi e ai selfie con Babbo Natale.

Nel cielo del Kazakistan

 Seguendo il Santa Tracker di Flightradar24, Babbo Natale dal Polo Nord è arrivato fino al Kazakistan, sorvolando l'India e il Pakistan. Santa Claus vola spedito tra i cieli, e tra poche ore arriverà in Europa per la consegna dei doni. Flightradar24 è il sito che solitamente traccia e mostra i voli in tempo reale, ma per questa vigilia di Natale ha un "ospite" in più. Un viaggio che era iniziato il 23 dicembre quando San Nicola aveva preparato la slitta e sistemato le renne. Come spiega il sito, la slitta è il velivolo più antico del mondo.

Il volo verso l'Australia

 Alle ore 14.40 la slitta di Babbo Natale è stata avvistata nei pressi dell'Australia dal Norad Tracks Santa, il programma natalizio del North American Aerospace Defense Commmand, cioè il comando militare congiunto di Usa e Canada che normalmente monitora lo spazio aereo nordamericano. Il portale permette di seguire con un'icona ad hoc il viaggio di Babbo Natale: vedere in che punto si trova, quale sarà la sua prossima destinazione e quanto manca al suo arrivo. Inoltre, una sezione del portale offre giochi e video a tema natalizio per coinvolgere famiglie e bambini nel mondo. Si tratta di una tradizione storica: il Norad, traccia il volo di Santa Claus dalla vigilia di Natale del 1955.

