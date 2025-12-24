Santa Tracker, il volo di Babbo Natale in diretta sui radar

Seguendo il Santa Tracker di Flightradar24, Babbo Natale dal Polo Nord è arrivato fino al Kazakistan, sorvolando l'India e il Pakistan. Santa Claus vola spedito tra i cieli, e tra poche ore arriverà in Europa per la consegna dei doni. Flightradar24 è il sito che solitamente traccia e mostra i voli in tempo reale, ma per questa vigilia di Natale ha un "ospite" in più. Un viaggio che era iniziato il 23 dicembre quando San Nicola aveva preparato la slitta e sistemato le renne. Come spiega il sito, la slitta è il velivolo più antico del mondo.