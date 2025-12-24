Santa Tracker, il volo di Babbo Natale in diretta sui radar

Santa Claus si muove su e giù per il mondo per consegnare i regali: ecco come seguire il suo viaggio
Il viaggio di Babbo Natale in diretta sui radar. Anche quest'anno torna il Santa Tracker che permetterà di seguire Santa Claus che si muove su e giù per il mondo per consegnare i regali. A permetterlo sono tre portali: il Santa Tracker di Google, Flightradar24 e Noradsanta. Così gli utenti potranno accompagnare con lo sguardo, da computer o da cellulare, la slitta trainata dalle renne che si muove tra i Paesi, in attesa che arrivi a casa propria.
Secondo il Santa Tracker di Google, la slitta si appresta si appresta ad arrivare in Giappone, dopo il sorvolo su Australia e Filippine. Il Santa Tracker propone per tutto il mese di dicembre una sezione per giocare con i folletti di Babbo Natale. Non solo, dunque, la possibilità di seguire la slitta ma anche alcuni giochi e attività educative: dai disegni, al dogeball a palle di neve, fino alla scoperta delle tradizioni natalizi e ai selfie con Babbo Natale.
Seguendo il Santa Tracker di Flightradar24, Babbo Natale dal Polo Nord è arrivato fino al Kazakistan, sorvolando l'India e il Pakistan. Santa Claus vola spedito tra i cieli, e tra poche ore arriverà in Europa per la consegna dei doni. Flightradar24 è il sito che solitamente traccia e mostra i voli in tempo reale, ma per questa vigilia di Natale ha un "ospite" in più. Un viaggio che era iniziato il 23 dicembre quando San Nicola aveva preparato la slitta e sistemato le renne. Come spiega il sito, la slitta è il velivolo più antico del mondo.
Alle ore 14.40 la slitta di Babbo Natale è stata avvistata nei pressi dell'Australia dal Norad Tracks Santa, il programma natalizio del North American Aerospace Defense Commmand, cioè il comando militare congiunto di Usa e Canada che normalmente monitora lo spazio aereo nordamericano. Il portale permette di seguire con un'icona ad hoc il viaggio di Babbo Natale: vedere in che punto si trova, quale sarà la sua prossima destinazione e quanto manca al suo arrivo. Inoltre, una sezione del portale offre giochi e video a tema natalizio per coinvolgere famiglie e bambini nel mondo. Si tratta di una tradizione storica: il Norad, traccia il volo di Santa Claus dalla vigilia di Natale del 1955.