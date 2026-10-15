Dalla libreria alla lista nera: i romanzi di Sally Rooney fuori legge in Gb perché sostiene un gruppo pro-pal

Chi è Sally Rooney - Sally Rooney si è imposta come una delle voci più riconoscibili della narrativa contemporanea, capace di raccontare le inquietudini sentimentali, politiche e sociali dei giovani adulti. Dopo l’esordio con Conversations with Friends (Parlarne tra amici, 2017), ha conquistato il successo internazionale con Normal People (Persone normali, 2018), storia di un legame complicato tra due ragazzi irlandesi, diventata anche una serie televisiva di successo. Nel 2021 è arrivato Beautiful World, Where Are You (Dove sei, mondo bello), romanzo che intreccia relazioni, precarietà e disillusione generazionale, seguito nel 2024 da Intermezzo, incentrato sul lutto e sul rapporto tra due fratelli. Spesso definita la voce di una generazione, Rooney affronta nei suoi libri anche le disuguaglianze sociali e le contraddizioni del capitalismo contemporaneo. Il suo impegno politico, in particolare a favore della causa palestinese, è diventato parte integrante della sua esposizione pubblica, fino a intrecciarsi con la controversia che oggi coinvolge la circolazione delle sue opere nel Regno Unito.