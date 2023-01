Usa, manoscritti rubati: italiano arrestato si dichiara colpevole

L'italiano Filippo Bernardini, arrestato negli Usa l'anno scorso, ha ammesso di aver rubato circa 1.000 manoscritti inediti di scrittori famosi.

Lo riferisce la procura di New York in una nota. Il trentenne, che lavorava a Londra per la casa editrice Simon & Shuster, è accusato di aver finto dal 2016 di essere centinaia agenti letterari o editori diversi per ottenere i manoscritti. La truffa era nota da diversi anni nei circoli letterari ma è diventata di dominio pubblico quando l'italiano, il 6 gennaio 2022, fu arrestato all'aeroporto Jfk. Bernardini, che ha accettato di pagare un risarcimento di 88.000 dollari, rischia fino a 20 anni di carcere: la sentenza è prevista per il 5 aprile.