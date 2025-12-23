Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
a "mattino cinque"

Regali di Natale, i consigli per i biglietti e le frasi di auguri

L’esperto di intelligenza linguistica svela cosa sarebbe meglio dire (e non dire) a "Mattino Cinque"

23 Dic 2025 - 11:18
© Da video

© Da video

Non basta scegliere l’oggetto giusto e curare l’incarto: anche il modo in cui si consegnano i regali può fare la differenza. A sottolinearlo, a “Mattino Cinque”, è Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza linguistica, che invita a prestare attenzione alle parole con cui accompagnare i doni di Natale.

"Spesso facciamo pacchetti bellissimi e poi li roviniamo dicendo cose tipo 'è un pensierino, una sciocchezza, se non ti piace puoi cambiarlo'. Tutto questo, purtroppo, disintegra il regalo", sottolinea, svelando che è persino meglio non dire nulla.

Leggi anche

Regali di Natale, arrivano personal shopper e gift planner: le nuove professioni che risolvono lo stress natalizio

Germania: il cetriolo di Natale

Natale nel mondo: tra scope, ravanelli e pattini a rotelle

"A volte la scelta migliore è il silenzio. Altrimenti si può dire 'ho pensato a questa cosa per te'", suggerisce, per far capire che dietro c’è stata attenzione, indipendentemente dal prezzo.

Per Borzacchiello, infatti, il valore simbolico nasce proprio dal linguaggio: "Le frasi che incolliamo al regalo influenzano il modo in cui viene percepito". Per questo, conclude, scegliere bene cosa dire – o decidere di non dire nulla – può rendere un dono ancora più significativo.

regali
natale
mattino cinque