E' il primo giorno di primavera: ecco perché non inizia il 21 marzo (e non succederà fino al 2102)

L'anno solare più lungo - La risposta sta nel modo in cui misuriamo il tempo. Il nostro calendario (quello gregoriano) dura 365 giorni, ma l’anno solare reale è leggermente più lungo: circa 365 giorni e quasi 6 ore. Questo scarto, accumulandosi, fa “slittare” in anticipo gli equinozi. Per compensare, ogni quattro anni introduciamo l’anno bisestile, che aggiunge un giorno a febbraio. Tuttavia, il sistema non è perfettamente lineare: gli anni bisestili non sono tutti uguali (alcuni anni secolari non lo sono), e questo genera piccole variazioni che, nel lungo periodo, spostano la data dell’equinozio. Il risultato è quello che osserviamo oggi: l’equinozio di primavera cade prevalentemente il 20 marzo e, più raramente, il 19. Il 21 marzo, un tempo considerato la “norma”, è ormai diventato un’eccezione destinata a scomparire per tutto il XXI secolo.