iniziativa dell'associazione Coscioni

"Pma per tutte", via a raccolta firme per la procreazione medicalmente assistita anche a donne single e coppie dello stesso sesso

Campagna promossa dall'Associazione Coscioni. Obiettivo 50mila sottoscrizioni in 6 mesi

11 Giu 2026 - 15:18
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Ha preso il via la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "Pma per tutte", promossa dall'Associazione Luca Coscioni e a cui hanno aderito decine di associazioni. L'obiettivo è quello di consentire anche alle donne single e alle coppie di donne, oggi escluse dalla normativa italiana, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. L'obiettivo è 50mila sottoscrizioni in 6 mesi.

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La proposta di legge

 Questa proposta di legge vuole "estendere l'accesso a tecniche che in Italia sono già consentite ad alcune categorie di persone, in particolare la fondazione cosiddetta eterologa, a tutte", hanno spiegato gli organizzatori durante la conferenza stampa di avvio della mobilitazione per la raccolta firme.

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Inoltre, "si propone anche di aggiornare la definizione di infertilità in tutte le situazioni che la comprendono, quindi medica ma anche sociale" e poi "di adeguare l'Italia alla situazione europea". Dalla mappatura resa nota dall'Associazione Luca Coscioni emerge che in 13 Paesi l'accesso alla Pma è vietato alle donne single e resta limitato alle sole coppie, in alcuni casi solo dello stesso sesso, in altri anche di sesso diverso.

Procreazione medicalmente assistita, ecco i Paesi europei in cui è consentita per le donne single

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Sono invece 32 i Paesi europei in cui la Pma è legalmente accessibile anche alle donne single. "La giurisprudenza conferma il diritto alla piena genitorialità dei nati da tecniche che sono erogabili in Italia, ma l'accesso è vietato per le persone singole o dello stesso sesso che sono costrette ad andare all'estero. È un divieto che va rimosso", sottolinea la segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, che ricorda come dal 2009 siano nati in Italia "30mila bambini che non sarebbero mai nati" e "da quel numero mancano i nati da persone singole e i nati da Gpa".

Il cuore della riforma illustrata è, dunque,"l'articolo 5 - spiega la coordinatrice della campagna "Pma per tutte" Francesca Re - abbiamo parlato di non più di coppie di sesso diverso, ma di coppie, di persone singole. Abbiamo deciso anche di superare e di eliminare il riferimento al matrimonio e alla convivenza". 

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L'obiettivo ora è raggiungere 50mila firme entro sei mesi per il deposito in parlamento. "Vogliamo trasformare questa indicazione in una riforma concreta - spiegano - affinché anche in Italia sia garantito un accesso equo alla procreazione medicalmente assistita, senza discriminazioni".

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