Sono invece 32 i Paesi europei in cui la Pma è legalmente accessibile anche alle donne single. "La giurisprudenza conferma il diritto alla piena genitorialità dei nati da tecniche che sono erogabili in Italia, ma l'accesso è vietato per le persone singole o dello stesso sesso che sono costrette ad andare all'estero. È un divieto che va rimosso", sottolinea la segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, che ricorda come dal 2009 siano nati in Italia "30mila bambini che non sarebbero mai nati" e "da quel numero mancano i nati da persone singole e i nati da Gpa".