Il Parlamento Ue boccia l'uso del termine "veggie burger"

Fino all'ultimo l'esito del voto è stato però incerto. A 24 ore dall'assemblea il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, da Strasburgo aveva definito "non una priorità" l'emendamento promosso dalla relatrice, confermando che il gruppo era spaccato sulla questione. Già nel 2020 l'Eurocamera si trovò a pronunciarsi sulla possibilità di divieto nel quadro della revisione della Pac, un tentativo all'epoca respinto infine dall'Aula di Strasburgo. La revisione del regolamento Ocm è stata proposta dalla Commissione europea in risposta alle proteste dei trattori del 2024 per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera.