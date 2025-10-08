Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
LA DECISIONE

Il Parlamento Ue boccia l'uso del termine "veggie burger"

Un emendamento approvato da Strasburgo vieta anche espressioni come "salsiccia di tofu" e "uovo vegetale" e, in generale, tutte le parole associate al mondo della carne per descrivere cibi "verdi"

08 Ott 2025 - 13:54
© Ansa

© Ansa

Non si può accostare il termine "veggie" a burger, salsicce e scaloppine. Per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti le modifiche mirate al regolamento sull'Ocm (Organizzazione comune dei mercati agricoli), compreso un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe Céline Imart.

Il provvedimento stabilisce il divieto di utilizzare termini riconducibili alla carne per i prodotti vegetali, come "veggie burger" o "salsiccia di tofu". Per un eventuale divieto pratico sarà necessario un accordo con gli Stati membri nei negoziati sulla proposta.

Leggi anche

Il Parlamento europeo salva il “veggie burger": non passano gli emendamenti proposti

Il Regno Unito approva la carne coltivata: via libera all’utilizzo (ma per ora nel cibo per animali)

Quali termini non possono essere usati con "veggie"

 L'emendamento aveva già incassato il sì della Commissione Agricoltura a settembre. Nel testo si legge che termini come "bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger, albumi e tuorli d'uovo" dovrebbero essere "riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne". La nuova definizione di carne proposta dalla relatrice francese è "parti commestibili di animali".

Un provvedimento ostacolato

 Fino all'ultimo l'esito del voto è stato però incerto. A 24 ore dall'assemblea il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, da Strasburgo aveva definito "non una priorità" l'emendamento promosso dalla relatrice, confermando che il gruppo era spaccato sulla questione. Già nel 2020 l'Eurocamera si trovò a pronunciarsi sulla possibilità di divieto nel quadro della revisione della Pac, un tentativo all'epoca respinto infine dall'Aula di Strasburgo. La revisione del regolamento Ocm è stata proposta dalla Commissione europea in risposta alle proteste dei trattori del 2024 per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera.

Ti potrebbe interessare

parlamento ue
veggie burger