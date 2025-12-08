Moda, il plissè ha... ottomila anni: tutto il fascino e il mistero di onde e pieghe

Le tecniche del plissè, quel modo cioè artificiale e antinaturale di piegare fibre vegetali e animali, è una delle prime manifestazioni di un'estetica che oltrepassa l'essenzialità della linea. Il tema del piegare fibre vegetali e animali compare nel Mediterraneo e in Sardegna precocemente. "Il plissè ha avuto in particolare in Sardegna un terreno fertilissimo come accadeva in altre coeve civiltà del Mediterraneo - sottolinea Alessandro Lai, costumista e storico del costume, cagliaritano che vive a Roma e che ha firmato i costumi di film, serie televisive e opere liriche. - La complicazione di questo tipo di lavorazione non ha mai dissuaso nessuno a smettere con questa tipologia: tutto questo attribuisce al plissè un alone di fascino e di mistero".