In Inghilterra i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio sanitario pubblico "Nhs England". Si tratta del progetto "Una maratona al mese" che punta a raccogliere 100mila iscritti tramite un'apposita applicazione sugli smartphone con cui bisogna completare in trenta giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 chilometri.
Cosa si vince
Gli utenti, dunque, a partire dal prossimo anno potranno registrare le proprie camminate online e chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense, fra cui incentivi e sconti. L'iniziativa in Inghilterra è sviluppata in collaborazione con Brendan Foster, campione di mezzofondo e fondatore della "Great North Run", incaricato da "Nhs England" di dar vita a una campagna per far camminare di più le persone. "Sono conosciuto per la corsa, ma qui l'ambizione è molto più semplice. Vogliamo solo che la gente cammini", ha dichiarato Foster.
In cosa consiste il progetto
L'iniziativa fa parte del piano decennale per la salute in Inghilterra. Una persona è considerata fisicamente inattiva se pratica meno di 30 minuti a settimana di attività di intensità moderata. Secondo un'indagine di Sport England, nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi, circa 12 milioni di persone, rientrava in questa categoria, risultando quindi a rischio, se si considera che l'inattività fisica è associata a un decesso su sei.
Quali saranno gli aspetti benefici
Come riportato in un'intervista pubblicata dalla BBC, i benefici per la salute e i potenziali risparmi nel sistema sanitario inglese potranno essere significativi. "Se qualcuno cammina 30 minuti al giorno cinque volte a settimana, potrebbe guadagnare fino a quattro anni in più di vita sana," ha affermato Foster.