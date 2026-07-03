Come riportato in un'intervista pubblicata dalla BBC, i benefici per la salute e i potenziali risparmi nel sistema sanitario inglese potranno essere significativi. "Se qualcuno cammina 30 minuti al giorno cinque volte a settimana, potrebbe guadagnare fino a quattro anni in più di vita sana," ha affermato Foster.



Le potenzialità dell'iniziativa Sonia Pombo, responsabile della ricerca e dell'impatto di "Action on Salt & Sugar", ha affermato, nell'intervista condotta dal giornale britannico che "incoraggiare le persone a integrare il movimento regolare nella loro vita quotidiana può favorire una migliore salute, e renderlo semplice, realizzabile e gratificante può aiutare più persone a iniziare". E ha aggiunto: "Ma non possiamo affidarci solo al cambiamento di comportamento individuale. Se il governo è serio nel migliorare la salute della nazione, in particolare per i bambini, deve abbinare iniziative come questa a misure di prevenzione più forti."