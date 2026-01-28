Giorni della merla, perché si chiamano così e perché sono considerati i più freddi dell'anno
Gli ultimi giorni di gennaio (29, 30 e 31) sono legati ad alcune tradizioni popolari che li hanno resi simbolici
© Istockphoto
Secondo una tradizione popolare italiana legata alle condizioni meteorologiche, gli ultimi tre giorni di gennaio - 29, 30 e 31 - sono i "giorni della merla", ossia i più freddi dell'anno. Vediamo perché si chiamano così, perché sono così simbolici per la tradizione popolare e se, davvero, sono i giorni più freddi.
Perché si chiamano "giorni della merla"?
Il caratteristico nome con cui sono conosciuti gli ultimi tre giorni di gennaio deriverebbe da un'antica leggenda secondo cui tutte le merle erano bianche e tutti i merli neri. Proprio in quei giorni di freddo intenso, una merla bianca decise di rifugiarsi in un camino per ripararsi. A contatto con la fuliggine, diventò nera, rendendola diversa dalle altre. Non si tratta, tuttavia, dell'unico racconto popolare legato a questi particolari giorni: secondo un'altra leggenda, la merla si nascose in un comignolo per la maggior parte di gennaio. Alla fine del mese uscì, e convinta di essere riuscita a sfuggire all'inverno lo sbeffeggiò. Quest'ultimo non la prese bene, e per darle una lezione chiese in prestito tre giorni a febbraio, in cui fa tornare il freddo intenso.
Un'altra leggenda, stavolta più romantica, racconta invece di due giovani innamorati, Merlo e Merla, che si sposarono alla fine di gennaio. Per tornare a casa dovettero attraversare il Po ghiacciato: durante il passaggio, Merlo cadde in acqua e trovò la morte. Merla lo pianse per il resto della vita. Secondo la tradizione popolare, il suo lamento riecheggerebbe ancora oggi lungo il fiume, proprio nei giorni più freddi dell'anno.
Perché sono simbolici i "giorni della merla"?
Secondo la tradizione, la merla annuncerebbe l'arrivo della primavera in anticipo o in ritardo. Quei giorni, infatti, sarebbero rivelatori dell'andamento delle stagioni successive: se i "giorni della merla" sono particolarmente freddi, la primavera avrà temperature più miti e godibili. Al contrario, se non sono non particolarmente freddi, la primavera arriverà più tardi e sarà rigida.
Fa veramente più freddo?
Il periodo più freddo dell'anno, in Italia, va dal 15 gennaio al 15 febbraio, con differenze da zona a zona. In particolare, gennaio è il mese che fa mediamente registrare le temperature più basse, sia per le minime che per le massime, secondo i dati dell'Istat. La media della temperatura calcolata sul mese di gennaio negli ultimi 30 anni è di 7,7 gradi per la massima e 1,2 gradi per la minima. Dunque, i "giorni della merla" ricadono statisticamente nel periodo più freddo dell'anno.