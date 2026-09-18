Torna in vendita la villa di Sophia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica: la ciifra è da capogiro

Un pezzo della storia privata di Sophia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. La villa appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel Parco dell'Appia Antica a Roma, è nuovamente in vendita. La trattativa è affidata a Italy Sotheby's International Realty e viene condotta in forma riservata, ma la richiesta, da capogiro, si aggirerebbe tra 15 e 20 milioni di euro. Non è la prima volta che la proprietà cerca un nuovo acquirente. Nel 2018 era stata proposta da Lionard Luxury Real Estate per 19 milioni di euro, per poi passare a Forbes Properties.