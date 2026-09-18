Torna in vendita la villa di Sophia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica: la ciifra è da capogiro

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Un pezzo della storia privata di Sophia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. La villa appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel Parco dell'Appia Antica a Roma, è nuovamente in vendita. La trattativa è affidata a Italy Sotheby's International Realty e viene condotta in forma riservata, ma la richiesta, da capogiro, si aggirerebbe tra 15 e 20 milioni di euro. Non è la prima volta che la proprietà cerca un nuovo acquirente. Nel 2018 era stata proposta da Lionard Luxury Real Estate per 19 milioni di euro, per poi passare a Forbes Properties.
La residenza è composta da circa 700 metri quadrati di spazi interni, circondati da un parco privato di circa 11mila metri quadrati. Progettata dall'architetto Andrea Busiri Vici, la villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani, tra portici, terrazze e corti interne. La sala da pranzo rappresenta la chicca della proprietà: è stata infatti realizzata dentro una grotta di epoca romana, dove si conserva un mosaico originale raffigurante Medusa. La tenuta comprende anche le vecchie scuderie, trasformate in uno spazio di circa 467 metri quadrati utilizzabile per ricevimenti ed eventi.