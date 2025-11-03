A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo

"Il raggiungimento di questo record - hanno sottolineato il presidente Antonio Citro e il direttore Simona Paolillo della CNA Salerno - è stato simbolicamente un omaggio a tutti gli artigiani che ogni giorno superano i propri limiti, le proprie difficoltà e resistono in un mondo che corre veloce. Il record è continuare a raccontare uno spaccato che dice tanto della nostra cultura e del nostro saper fare". "È stata una grande festa collettiva - ha spiegato presidente dell'Associazione Italia Eventi Giuseppe Lupo - che ha messo al centro il cioccolato, ma sopra ogni cosa gli artigiani. In fondo, è quello che cerchiamo di fare in ogni tappa di Choco Italia, portando in giro per tutto il centro sud un patrimonio unico di dolcezze e di tipicità".