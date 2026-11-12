Parigi, all'asta la sceneggiatura originale di "C'era una volta il West"

Un documento prezioso per gli appassionati di cinema: la sceneggiatura originale di C'era una volta il West, il capolavoro western di Sergio Leone del 1968, sarà messa all'asta da Aguttes, vicino a Parigi, il prossimo 26 novembre. Si tratta di una copia dattiloscritta dell'epoca, composta da 420 pagine e firmata da Leone e Sergio Donati, con una dedica al suo attuale proprietario, il compositore e regista francese Alan Simon. Il testo contiene anche scene poi eliminate dalla versione arrivata nelle sale. La valutazione è compresa tra 20mila e 30mila euro. Simon ha deciso di venderlo per contribuire alla costruzione di una scuola in Nepal.