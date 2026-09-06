Miss Mondo 2026 arriva dalla Repubblica Dominicana: la fascia a Joheirry Mola

Viene dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo di Miss Mondo 2026: Joheirry Mola è stata ufficialmente incoronata come vincitrice del concorso svoltosi nella città di Nha Trang, in Vietnam. La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982, anno dell'iconico successo di Mariasela Álvarez. Originaria del Distretto Nazionale, Mola, 24 anni, si è distinta non solo per la sua avvenenza, ma anche per il suo profilo poliedrico: è un'esperta nel campo dell'amministrazione aziendale, una modella professionista, un'insegnante di letteratura e studi sociali, nonché reporter tv.