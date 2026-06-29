Macron di nuovo con gli occhiali in stile "Top Gun"

© Ansa
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Il presidente francese Emmanuel Macron si è ripresentato con gli occhiali da aviatore in stile "Top Gun" per accogliere nel cortile dell'Eliseo il sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik. "Monsieur le Président" li aveva già indossati in pubblico già al Forum di Davos di gennaio 2026, scatenando il chiacchiericcio di tutto il mondo. Allora, la spiegazione fu che Macron aveva "un problema a un occhio". Anche in queste ore, dall'entourage, si apprende che il motivo è lo stesso.
Qualcuno ha pensato al troppo sole di giugno, che ha battuto il record di caldo, ma l'entourage del presidente ha ribadito che si tratta di un problema all'occhio come a gennaio, senza fornire ulteriori dettagli. Come a Davos, Macron ha continuato a indossare gli occhiali anche all'interno del palazzo dell'Eliseo, durante la cerimonia di firma di intese con il sultano, e successivamente in un hotel che ospitava il Forum economico Francia-Oman.
I social di tutto il mondo avevano rilanciato, in occasione di Davos, le immagini di Macron con gli occhiali dalle lenti blu, oltre che per la pronuncia dell'espressione inglese "for sure" ("certamente") ripetuta più volte nel suo discorso mentre i rapporti con Donald Trump erano al massimo della tensione. Trump, successivamente, contribuì a rendere popolari gli occhiali di Macron, ironizzando sul presidente francese che faceva il "duro" con lui esibendo "i suoi begli occhiali da sole".