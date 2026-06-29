Macron di nuovo con gli occhiali in stile "Top Gun"

Il presidente francese Emmanuel Macron si è ripresentato con gli occhiali da aviatore in stile "Top Gun" per accogliere nel cortile dell'Eliseo il sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik. "Monsieur le Président" li aveva già indossati in pubblico già al Forum di Davos di gennaio 2026, scatenando il chiacchiericcio di tutto il mondo. Allora, la spiegazione fu che Macron aveva "un problema a un occhio". Anche in queste ore, dall'entourage, si apprende che il motivo è lo stesso.