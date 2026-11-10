Papa Leone XIV ha già il suo dolce: il Perù gli dedica un dessert "personalizzato"

Ma dietro il dolce celebrativo c'è molto più di una curiosità da social. Il cacao è infatti uno dei grandi protagonisti dell'economia peruviana. Nell'ultimo anno il Paese ha registrato esportazioni record per 1,6 miliardi di dollari, con una crescita del 26%, superando le 178 mila tonnellate esportate. Numeri che hanno consolidato il Perù come secondo esportatore di cacao in grani dell'America Latina e sesto a livello mondiale. "Il cacao è il nostro ambasciatore di sostenibilità, biodiversità e sviluppo economico equo", ha spiegato l'ambasciatore del Perù in Italia, Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velásquez, ricordando come dietro il boom dell'export ci siano oltre centomila famiglie di agricoltori.