Papa Leone XIV ha già il suo dolce: il Perù gli dedica un dessert "personalizzato"

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Dopo il boom dei cappuccini di Lima con il volto del Pontefice arriva il nuovo dessert realizzato con cacao autoctono peruviano che gli rende omaggio
In Perù, l'arrivo di Papa Leone XIV ha senza dubbio acceso la creatività "dolciaria". Dopo il boom dei cappuccini di Lima con il volto del Pontefice arriva un'altra chicca di pasticceria: "Dolce León XIV", il nuovo dessert realizzato con cacao autoctono peruviano che gli rende omaggio. L'iniziativa accompagna il viaggio apostolico di Leone XIV in Sud America e arriva proprio mentre il Perù si prepara a debuttare per la prima volta a Eurochocolate, la manifestazione dedicata al cioccolato in programma a Perugia dal 13 al 22 novembre.
Ma dietro il dolce celebrativo c'è molto più di una curiosità da social. Il cacao è infatti uno dei grandi protagonisti dell'economia peruviana. Nell'ultimo anno il Paese ha registrato esportazioni record per 1,6 miliardi di dollari, con una crescita del 26%, superando le 178 mila tonnellate esportate. Numeri che hanno consolidato il Perù come secondo esportatore di cacao in grani dell'America Latina e sesto a livello mondiale. "Il cacao è il nostro ambasciatore di sostenibilità, biodiversità e sviluppo economico equo", ha spiegato l'ambasciatore del Perù in Italia, Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velásquez, ricordando come dietro il boom dell'export ci siano oltre centomila famiglie di agricoltori.