L'iniziativa di un bar

Il Perù si prepara alla visita del Papa con un... cappuccino

La figura di Leone XIV emerge dalle tazzine del Paese andino in vista del tanto atteso viaggio in programma per novembre

30 Ott 2026 - 17:03
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