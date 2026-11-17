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I due giovani chef italiani David Fiordigiglio e Simone Falsaperla invitati in televisione per festeggiare il compleanno dell'attrice
C’è un piatto della tradizione italiana che ha fatto breccia nel cuore e nel palato di Whoopi Goldberg, trasformando una cena privata di fine estate in un evento mediatico oltreoceano. Si tratta degli spaghetti allo scarpariello, protagonisti assoluti di un incontro gastronomico che ha portato la cucina italiana, rappresentata dagli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla fino agli studi televisivi di New York, sotto i riflettori del celebre programma "The View" in onda sulla Abc.
La partecipazione dei due chef nasce la scorsa estate in occasione di una serata, a Noto, dove David e Simone hanno curato una cena privata per l’attrice. Tra i piatti serviti, gli spaghetti allo scarpariello, diventati il simbolo di questo incontro. A rendere speciale la serata, però, è stato anche il rapporto nato a tavola: Goldberg ha fatto moltissime domande ai due giovani chef, sui loro percorsi e sullo stile in evoluzione della loro cucina. La sorpresa è arrivata il giorno successivo, quando il manager dell’attrice li ha contattati spiegando che Whoopi aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno.
Da qui la speciale ospitata sul piccolo schermo a stelle e strisce. E così, lo scarpariello, dalle memorie di famiglia è arrivato fino a New York. Per David, legato a Bergamo ma con origini familiari napoletane, il piatto custodisce un legame personale: i ricordi d’infanzia e la cucina dei nonni Pietro e Carmela. Pomodoro, basilico e formaggio raccontano le sue origini e un’idea di convivialità che accompagna anche il lavoro condiviso con Simone, nato a Catania. Una ricetta che, attraverso la sensibilità dei due chef, diventa il filo (tricolore) di una storia inattesa: dalla tavola di Noto all’invito negli studi di “The View”.