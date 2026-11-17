La partecipazione dei due chef nasce la scorsa estate in occasione di una serata, a Noto, dove David e Simone hanno curato una cena privata per l’attrice. Tra i piatti serviti, gli spaghetti allo scarpariello, diventati il simbolo di questo incontro. A rendere speciale la serata, però, è stato anche il rapporto nato a tavola: Goldberg ha fatto moltissime domande ai due giovani chef, sui loro percorsi e sullo stile in evoluzione della loro cucina. La sorpresa è arrivata il giorno successivo, quando il manager dell’attrice li ha contattati spiegando che Whoopi aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno.