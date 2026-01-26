1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

il viaggio

Attraversa l'Atlantico in barca a remi

Lorenzo Barone, 28enne umbro, era partito il 19 dicembre

26 Gen 2026 - 16:17
7 foto
© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

videovideo
oceano
viaggi
giovani

Sullo stesso tema